KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde kalecinin attığı gol çeyrek finale taşıdı

Meksika ekiplerinden Tigres'in 34 yaşındaki kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

Haber Merkezi DHA
Nahuel Guzman attığı golden sonra sevincini arkadaşlarıyla yaşadı.

Nahuel Guzman attığı golden sonra sevincini arkadaşlarıyla yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı.

23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

  • Tur gitti derken
  • Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90 4'üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 34 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

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