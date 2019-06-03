KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Zlatan'dan fantastik gol

Attığı fantastik gollerle adından sıkça söz ettiren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yine klasına yakışır bir gol kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zlatan Ibrahimovic'in gol vuruşu

Zlatan Ibrahimovic'in gol vuruşu

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, New England karşısında muhteşem bir gole imza attı.

Ceza sahası içine düşen topu önce göğsüne alan ve sonrasında sektiren 37 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı röveşata vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Zlatan'ın bu golü Los Angeles Galaxy'ye yetmedi ve mücadele New England'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İşte İsveçli yıldızın mücadeleye damga vuran o golü;

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