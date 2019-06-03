Zlatan'dan fantastik gol

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, New England karşısında muhteşem bir gole imza attı.
Ceza sahası içine düşen topu önce göğsüne alan ve sonrasında sektiren 37 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı röveşata vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Zlatan'ın bu golü Los Angeles Galaxy'ye yetmedi ve mücadele New England'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte İsveçli yıldızın mücadeleye damga vuran o golü;
🚨🚲 ZLATAN BICYCLE KICK 🚲🚨 pic.twitter.com/F8OUYtYWwK
🚨🚲 ZLATAN BICYCLE KICK 🚲🚨 pic.twitter.com/F8OUYtYWwK— Major League Soccer (@MLS) 3 Haziran 2019
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