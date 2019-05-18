KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Zlatan'a 'şiddet içeren davranış' cezası

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, rakibine yönelik şiddet içeren davranışı sebebiyle 2 maç ceza aldı.

Haber Merkezi AA
Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra rakiplerine yaptığı hareketlerle de gündem olmaya devam ediyor.

Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra rakiplerine yaptığı hareketlerle de gündem olmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Kelvin Kuo / Reuters

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic 2 maç ceza aldı.

MLS Disiplin Komitesi, ligde New York City'ye 2-0 yenildikleri maçın 86. dakikasında rakip kalecinin boynunu sıkan Ibrahimovic'e "şiddet içeren davranış" gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı.

  • Los Angeles Galaxy'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atan İsveçli golcü, takımını Colorado Rapids ve Orlando City ile oynanacak maçlarda yalnız bırakacak.

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