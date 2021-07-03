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Necati Ateş'in beklediği özür geldi

2012-2014 yılları arasında Eskişehirspor forması giyen Necati Ateş, kulüpteki alacağıyla ilgili "Transfer tahtasını açma sürecinde Eskişehirspor’a imza vereceğim ama Mehmet Şimşek’in (Divan kurulu üyesi) benden özür dilemesini bekliyorum" dedi. Bunun üzerine Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ateş'ten özür diledi.

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Necati Ateşin beklediği özür geldi
Necati Ateş Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyor.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, özür dilenmesi durumunda Eskişehirspor'un transfer tahtasını açması için imza vereceğini açıkladı.

Dava süreci hakkında Eskişehir basınından Sonhaber'e konuşan Ateş, şu ifadeleri kullandı;

"Bize küfür ettiriyorlardı, şimdi imza için yalvarıyorlar"


  • "Temmuz 2019’da Mehmet Şimşek bir tweet atmıştı. Davayı Eskişehirspor’un kazandığını, kulübün 12 milyon TL’lik bir borçtan kurtulduğunu yazan haberi paylaşıp, ‘Nasıl gençler eğleniyor muyuz’ notunu eklemiş. İnsanları kandırıp, bize küfür ettiriyorlardı, şimdi imza için yalvarıyorlar. Herkes haddini bilecek. Taraftara hoş görünmek için sıkıp sıkıp duruyorlardı."

"Adamlık nedir bilsinler"


  • "Kulüp düzlüğe çıkana kadar ben para talep etmeyeceğim ama yapılanları da unutmayacağım. O gün atılan tweetin altına yapılan gereksiz, beni kötüleyici yorumlar beni üzdü. Şu an istesem haciz vs her şeyin yaparım. Ama koskoca bir çınara neden zarar vereyim? Adamlık nedir bilsinler. Orada bizi sevenler, benim sevdiğim insanlar var. Oradaki taraftara yanlış algı yaratıp bizi kötülediler."

"Özür dilemesini bekliyorum"

  • "Mehmet Şimşek’in arayıp özür dilemesini bekliyorum. Yeni oluşan Divan Kurulu’ndan biriyle görüştüm. Ona da aynı şekilde söyledim. Mehmet Şimşek’in aramasını bekliyorum. Hatta aramasın, tweet atsa da olur. Transfer tahtasını açma sürecinde Eskişehirspor’a imza vereceğim. Ama dediğim gibi Mehmet Şimşek’in beni aramasını bekliyorum."

"İnat ettiler"

  • "Eskişehirspor adına bu davayla ilgilenen avukatlara soruyorum, bu davayı kaybedeceklerini bile bile bu masrafları cebinden öderler miydi? Ben o zaman anlaşalım, rahatlatayım sizi, bana 2 yılda ödersiniz dedim. Ama davayı kazanacaklarına inanıp inat ettiler. Anlaşmaya yanaşmadılar. Şimdi durum bu noktalara geldi."

"Birçok futbolcudan imza vermelerini istedim"


  • "1 TL’lik katkısı olmayanlar konuşuyor. Kaan Ay döneminde Eskişehirspor transferi açtığında birçok topçuyla bizzat konuştum. İmza vermelerini istedim. Kırmadılar imza verdiler. Yarın Eskişehirspor Kulübü bir futbolcu isterse yine yardımcı olacağım. Ben Eskişehirspor’u severim."

Mehmet Şimşek özür diledi

Necati Ateş'in bu açıklamalarından arından Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Şimşek paylaşımında, "Necati Ateş Hocam ile konuştuk. Dilim döndüğünce basında çıkan Eskişehirspor 12 milyon yükten kurtuldu haberine yaptığım hakaret içermeyen yorumum için özür diledim. Allah var ilk cümlesi Eskişehirspor inşallah transfer tahtasını açar dedi utandım. Hakkını helal et hocam" ifadelerini kullandı.


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