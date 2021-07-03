Necati Ateş'in beklediği özür geldi

Teknoloji

Google kullanıcıları izinsiz dinlediği gerekçesiyle dava edildi

Google'a bu kez de yeni bir güvenlik sorunu nedeniyle dava açıldı. İddialara göre Google, Asistan aracılıyla herhangi bir komut vermeden kullanıcıları dinliyor ve bu konuşmalardan elde edilen verileri reklam hedeflemede kullanıyor.