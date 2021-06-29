Eskişehirspor kongresinde Trabzonspor’a sitem

Eskişehirspor’da yönetim krizi devam ediyor. 11 Haziran’da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, başkanlığa aday çıkmaması nedeniyle ertelenmişti. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü kongrede yine yönetim kurulu adayı çıkmadı.
Divan Kurulu’nun transfer tahtasını açması için 4’ü FIFA’da olmak üzere 27 dosyayı kapatması gerekirken, Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu ve kurul üyesi Fatih Baturaygil konu hakkında açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu, kapatılması gereken dosyaların içerisinde en kritik olanının Trabzonspor dosyası olduğunu ve bordo-mavili camianın Eskişehirspor’a karşı tavır aldığını iddia etti.
- Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil: Teklif yaptık
- Kongrede söz alan Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil, Trabzonspor ile çok sayıda görüşme gerçekleştiğinin ve kulübe yeni bir teklif götürdüklerinin altını çizerek, "Bize en sıkıntı çıkartan nokta, Trabzonspor oldu. Bir teklif daha yaptık. Bir futbolcu ve bir miktar elimizden geleni yapalım ve siz bizim önümüzü açın dedik" şeklinde konuştu.