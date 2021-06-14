Spor Nefes kesen maçta İspanya ve İsveç yenişemedi
FUTBOL FUTBOL

Nefes kesen maçta İspanya ve İsveç yenişemedi

EURO 2020'de İspanya ve İsveç karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nefes kesen maçta İspanya ve İsveç yenişemedi
Alexander Isak İsveç adına etkili bir oyun sergiledi.

EURO 2020'de E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İsveç kalecisi maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla İspanya'ya gol izni vermedi. Grubun ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

  • Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40'ında ilk 11 oynadı.
Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
PKK’nın hastaneye saldırısını terör örgütünün adını anmadan kınadılar

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.