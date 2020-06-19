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​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması: İstanbul'a gitmeyeceğim

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması: İstanbul'a gitmeyeceğim

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de, Nenad Bjelica'dan haber geldi. Hırvat hoca yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile konuştuk, sonrasında bir şey olmadı. Şu anda da olduğu gibi, sonrada İstanbul'a gitmeyeceğim. Cevap vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nenad Bjelica son olarak Dinamo Zagreb'te görev yaptı.

Nenad Bjelica son olarak Dinamo Zagreb'te görev yaptı.

Ersun Yanal'ın gidişinden sonra henüz herhangi bir hocayla anlaşmayan Fenerbahçe'de, Nenad Bjelica'dan kötü haber geldi. Hırvat teknik adam, sarı-lacivertliler konuştuğunu fakat daha sonra cevap alamadığı için İstanbul'a gelmeyeceğini ifade etti.

Hırvat basınına konuşan Bjelica, hem İspanya'dan teklif alıp almadığına hem de Fenerbahçe ile ilgili son duruma açıklık getirdi. Dinamo Zagreb'ten ayrılırken şampiyonluk priminden feragat ettiğini söyleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, hala Hırvat ekibini takip ettiği ifade etti.

"İstanbul'a gitmeyeceğim"

Fenerbahçe ile ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Bjelica, "Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk fakat bir aydır hiçbir yönetici beni aramadı. Görüştükten sonra herhangi bir şey olmadı. Cevap vermiyorlar. Şuan da olduğu gibi daha sonra da İstanbul'a gitmeyeceğim" ifadelerini kulandı.

  • Son olarak hakkında çıkan Real Betis haberlerine de yanıt veren Hırvat hoca, "İspanyol medyasında gördüm bende haberleri. Gerçeği yansıtmıyor. Betis ile herhangi bir temasım olmadı" dedi.

Hırvat basınında Nenad Bjelica hakkında çıkan haber.
Hırvat basınında Nenad Bjelica hakkında çıkan haber.

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