​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması: İstanbul'a gitmeyeceğim

Ersun Yanal'ın gidişinden sonra henüz herhangi bir hocayla anlaşmayan Fenerbahçe'de, Nenad Bjelica'dan kötü haber geldi. Hırvat teknik adam, sarı-lacivertliler konuştuğunu fakat daha sonra cevap alamadığı için İstanbul'a gelmeyeceğini ifade etti.

Hırvat basınına konuşan Bjelica, hem İspanya'dan teklif alıp almadığına hem de Fenerbahçe ile ilgili son duruma açıklık getirdi. Dinamo Zagreb'ten ayrılırken şampiyonluk priminden feragat ettiğini söyleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, hala Hırvat ekibini takip ettiği ifade etti.

"İstanbul'a gitmeyeceğim"

Fenerbahçe ile ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Bjelica, "Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk fakat bir aydır hiçbir yönetici beni aramadı. Görüştükten sonra herhangi bir şey olmadı. Cevap vermiyorlar. Şuan da olduğu gibi daha sonra da İstanbul'a gitmeyeceğim" ifadelerini kulandı.