KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 lisans KPSS başvuruları son tarihi

ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri sınav takvimi üzerinden paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların hangi tarihte alınacağı ve sınavların ne zaman gerçekleştirileceği de takvim içerisinde paylaşıldı. Peki, KPSS 2024 başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte?