KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 lisans KPSS başvuruları son tarihi

ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri sınav takvimi üzerinden paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların hangi tarihte alınacağı ve sınavların ne zaman gerçekleştirileceği de takvim içerisinde paylaşıldı. Peki, KPSS 2024 başvuru tarihleri ne zaman? KPSS sınavı hangi tarihte?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2024-KPSS Lisans başvuruları devam ediyor.
Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?
2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS 2024 ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.