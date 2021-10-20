Newcastle United'ı alan Suudilerin ilk icraatı tazminat ödemek

Newcastle United kulübünde önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi yatırımcıların takımı satın almasının ardından futbol ile ilgili yapılanma çalışmalarına başlayan kulüpte teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı.

Premier Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Newcastle yönetiminin Lucian Favre, Antonio Conte, Frank Lampard, Fonseca ve Unait Emery gibi isimlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Öte yandan Newcastle'ı satın alan Suudi yatırımcılar, kulüp için ilk harcamayı Steve Bruce'u yollamak için harcadı. Tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran kulübün kasasından tam 8 milyon Sterlin çıkacak.



