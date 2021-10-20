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Newcastle United'ı alan Suudilerin ilk icraatı tazminat ödemek

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United satışının ardından futbol yapılanmasına başladı. İngiliz kulübünün yeni yöneticileri ilk iş olarak takımın teknik direktörü Steve Bruce ile yollarını ayırdı. Newcastle bu ayrılık sebebiyle kasasından çok ciddi bir rakamı tazminat bedeli olarak ödeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Newcastle Unitedı alan Suudilerin ilk icraatı tazminat ödemek
Newcastle Kulübü 350 milyon euro karşılığında satılmıştı.

Newcastle United kulübünde önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi yatırımcıların takımı satın almasının ardından futbol ile ilgili yapılanma çalışmalarına başlayan kulüpte teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı.

Premier Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Newcastle yönetiminin Lucian Favre, Antonio Conte, Frank Lampard, Fonseca ve Unait Emery gibi isimlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

  • Öte yandan Newcastle'ı satın alan Suudi yatırımcılar, kulüp için ilk harcamayı Steve Bruce'u yollamak için harcadı. Tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran kulübün kasasından tam 8 milyon Sterlin çıkacak.
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