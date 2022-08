Nice Kasper Schmeichel'ı transfer etti

Son olarak Lokomotif Moskova'dan Beka Beka ve Rangers'dan Ramsey'i kadrosuna katan Fransız ekibi, transferlerine devam ediyor.

Deneyimli kaleci Nice forması giyecek

Nice, Premier Lig'in önde gelen kalecilerinden Kasper Schmeichel'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, 11 sezondur Leicester City forması giyen deneyimli kaleci için İngiliz kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Leicester City'e veda etti

2016 senesinde Leicester City ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki kaleci için İngiliz kulübü, veda paylaşımında bulundu.

Danimarkalı kaleci, 11 sezonda Leicester formasıyla 478 maça çıkarken bu maçların 147'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

