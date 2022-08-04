Nice Kasper Schmeichel'ı transfer etti

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Tele-dolandırıcılar hakimi de tuzağa düşürdü: 12 dakikada 30 bin dolar ve 100 gram altınını çaldılar

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez bir hakimi tuzağa düşürdü. Telefonla aradıkları hakimin 12 dakika içinde banka hesabındaki 30 bin dolar ve 100 gram altınını çalan 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.