Ahmet Ağaoğlu'nun talebi karşılık buldu: 'Rezerv Lig' maçları ne zaman oynanacak?

Yıllardır konuşulan fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen Rezerv Lig, bu sezon futbolseverler ile buluşuyor. Bu sezon sadece A takım maçlarının değil Rezerv takımlarının da maçları ilgiyle takip edilecek. A takımda forma giyemeyen oyuncuların şans bulacağı ligle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Tesislerde oynanacak

Henüz yayıncısı olmayan ligde maçlar genel olarak takımların tesislerinde oynanacak. Kulüplerin stadyum sahalarını riske etmemek için Rezerv Lig maçlarının çoğunu tesislerinde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.

Maçlardan bir gün önce

Maçların oynanacağı günle ilgili tartışmalar ise son buldu. İlk aşamada A takım maçlarından 1 gün önce oynanması düşünülen karşılaşmaların A takımın maçından 1 gün sonra oynaması kararlaştırıldı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bu konuda ricacı olduğu ve A takımda oynamayan futbolcuların da bu karşılaşmalarda forma giymesi için bunun gerekli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan TFF'nin Rezerv Lig'de şehir dışına deplasmana gidecek olan takımlar için 50 bin TL destek sağlayacağı bildirildi.

2022-2023 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile düzenlenecek olan Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.



📎 https://t.co/QFm7AoLGqW pic.twitter.com/gmf8kcLtFH — TFF (@TFF_Org) August 2, 2022