Nihat Kahveci: Quaresma Messi ve Ronaldo'dan daha iyi

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Kayserispor'u 2-0 yendiği maçının yıldızı Quaresma'dan övü dolu sözlerle bahsetti. Kahveci Portekizli futbolcunun çalım atma özelliğinin Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğunu söyledi.
"Dünya üzerinde çalım atamayacağı oyuncu yok"
Nihat Kahveci'nin Quaresma ile ilgili NTV'de yaptığı açıklamalar şöyle;
- "Bahsettiğimiz oyuncu Quaresma. Inter, Chelsea, Barcelona gördü. Gençlik yıllarında Cristiano Ronalado'dan daha çok konuşulan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bene bireysel anlamda dünya üzerinde çalım atamayacağı hiçbir defans oyuncusu yok. Çalım meziyeti birebirde Ronaldo ve Messi'den çok daha iyi. Beşiktaş son maçta hep Quaresma üzerinden oynadı. Bu kötü bir şey değil. İyi bir Quaresma sana maç aldırıyor. Quaresma'nın en önemli eksikliklerinden birisi pozisyona girip gol atamamasıydı, yaş 35 bu özelliğini de geliştirdi. Rakipler korksun bence. Fiziksel olarak muhteşem. 6 maçta 6 gole katkı sağlamış, bunlar Messi ve Ronaldo'nun istatistikleri."
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