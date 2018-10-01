Nihat Kahveci: Quaresma Messi ve Ronaldo'dan daha iyi

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Kayserispor'u 2-0 yendiği maçının yıldızı Quaresma'dan övü dolu sözlerle bahsetti. Kahveci Portekizli futbolcunun çalım atma özelliğinin Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğunu söyledi.

"Dünya üzerinde çalım atamayacağı oyuncu yok"

Nihat Kahveci'nin Quaresma ile ilgili NTV'de yaptığı açıklamalar şöyle;