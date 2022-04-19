Nihat Kahveci'den Arda Güler sitemi: Bana büyük sürpriz oldu Yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de Arda Güler'e daha fazla şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Kahveci, "20 milyon euro serbest kalma maddesi yerine keşke sözleşmesine 11’de serbestçe oynama şartı koysaydınız" dedi.

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