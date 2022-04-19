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Spor Nihat Kahveciden Arda Güler sitemi Bana büyük sürpriz oldu
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Nihat Kahveci'den Arda Güler sitemi: Bana büyük sürpriz oldu

Yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de Arda Güler'e daha fazla şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Kahveci, "20 milyon euro serbest kalma maddesi yerine keşke sözleşmesine 11’de serbestçe oynama şartı koysaydınız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Nihat Kahveciden Arda Güler sitemi: Bana büyük sürpriz oldu
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-lacivertli futbolcu Arda Güler'le ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Arda'yı 11'de oynatmaması nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştiren Kahveci, genç oyuncuya daha fazla süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Nihat Kahveci'nin Youtube kanalı NutSpor'da yaptığı açıklamalar şöyle:

  • "Arda Güler için 20 milyon euro serbest kalma maddesinden bahsedileceğine Arda için serbest ilk 11’de oynama maddesi koysalardı. Şu an dışarı çıksak 'Fenerbahçe kadrosunun en yetenekli ismi kim?' diye sorsak Arda ismi epeyce çıkar. Mesut Özil kadro dışı, İrfan Can cezalı. Ben Göztepe maçında Arda’yı ilk 11’de bekledim. Yedek soyunması bana büyük sürpriz oldu. Pelkas sakatlanıp çıktığında Arda’nın oyuna alınmasını bekledim. Arda aldığı dakikanın kıymetini bilen biri. Pas alıyor, pas veriyor, defans arkasına koşu yapıyor, arkadaşlarını yönlendiriyor. Asist yapıyor. Kazanılan penaltıda katkısı büyük. Arda 20 dakikada bunları yapıyor. Ancak Arda’yı 20 dakika izlemek bana yetmiyor. Artık Arda olmuş, ilk 11’i hak ediyor. Arda’yı kimseye benzetmeye gerek yok. 10 sene sonra çıkacak gençleri Arda’ya benzetecekler."

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