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Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu: Her sezon değişiyor

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler'in, sarı-lacivertli takım ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Genç yıldızın, her sezon serbest kalma bedelinin değiştiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Arda Gülerin serbest kalma bedeli belli oldu: Her sezon değişiyor
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncu için her yıl farklı bir serbest kalma bedeli belirlediği ve sözleşmede A Takım'da oynama zorunluluğunun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, sözleşmenin birinci yılında Arda Güler'in serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam ikinci sezon sonunda 25 milyon euro, üçüncü sezon sonundaysa 30 milyon euroya yükseldiği ifade edildi.

1300 dakika oynama zorunluluğu var

Arda Güler'in kontratındaki bir maddeye göre de, genç futbolcunun bir sezonda en az bin 300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca Arda'nın imaj hakları da kulüple yarı yarıya paylaşılmış durumda. A Takım'da atacağı gol ve yapacağı asistle için de prim bulunuyor.

  • Bu sezon Fenerbahçe A Takım formasıyla toplamda 14 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

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