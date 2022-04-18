Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu: Her sezon değişiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncu için her yıl farklı bir serbest kalma bedeli belirlediği ve sözleşmede A Takım'da oynama zorunluluğunun olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, sözleşmenin birinci yılında Arda Güler'in serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam ikinci sezon sonunda 25 milyon euro, üçüncü sezon sonundaysa 30 milyon euroya yükseldiği ifade edildi.
1300 dakika oynama zorunluluğu var
Arda Güler'in kontratındaki bir maddeye göre de, genç futbolcunun bir sezonda en az bin 300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca Arda'nın imaj hakları da kulüple yarı yarıya paylaşılmış durumda. A Takım'da atacağı gol ve yapacağı asistle için de prim bulunuyor.
- Bu sezon Fenerbahçe A Takım formasıyla toplamda 14 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 4 asistle oynadı.
Kadıköy'de ilk golünü atan Arda Güler, maç topunu eve götürüyor. Sürekli söylüyorum; Arda'yı son 20-30 dakika değil, daha fazla izlememiz gerekiyor.
Çünkü çocuk zaten aşırı olgun bir şekilde sahada davranıyor. 'Koruma' tabiri sadece Türkiye'de var...pic.twitter.com/2U4Doccjc0
Kadıköy'de ilk golünü atan Arda Güler, maç topunu eve götürüyor. Sürekli söylüyorum; Arda'yı son 20-30 dakika değil, daha fazla izlememiz gerekiyor.