MİLLİ TAKIM

Nihat Özdemir: Yapılan hareket siyasidir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımızın İzlanda havalimanında gördüğü kötü muameleyle ilgili, "Yapılan hareketin siyasi bir tarafı var. Devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. UEFA'ya verdiğimiz rapordan sonra gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Özdemir İzlanda'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir İzlanda'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

TFF Başkanı Nihat Özdemir İzlanda'da yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir'in açıklamaları şöyle;

"Burada yaşananları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz"


  • "Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef hiç ummadığımız milli oyuncularımızın titizlikle aranmasından dolayı büyük zaman kaybettik. Bu muameleye biz laik değildik. Böyle olmamalıydı. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Devletin üst kademeleri bizleri arayarak destek verdi, moral verdi. Sayın Spor Bakanımız normalde yarın gelecekti fakat uçağını bugüne aldı. Akşam bakanımızı karşılamaya gideceğiz. Bize yapılan bu muameleye sahada tepki koyacağız. Buradan puan ve puanlarla döneceğiz. Maalesef, Emre Belözoğlu'na yapılan hareket ırkçılığa varan bir harekettir. Burada yaşananları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz. Bunun karşılığını vereceğiz. Yapılan hareketin siyasi bir tarafı var. Devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. UEFA'ya verdiğimiz rapordan sonra gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."


  • Ne yaşanmıştı?
  • 6,5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkartıldı. Skandallar bununla kalmadı. Futbolcularımızdan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takıma destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takıma destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak.Galeri: Küstah İzlandalı gazeteci değilmiş


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