Nihat Özdemir: Yapılan hareket siyasidir

TFF Başkanı Nihat Özdemir İzlanda'da yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir'in açıklamaları şöyle;

"Burada yaşananları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz"





"Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef hiç ummadığımız milli oyuncularımızın titizlikle aranmasından dolayı büyük zaman kaybettik. Bu muameleye biz laik değildik. Böyle olmamalıydı. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Devletin üst kademeleri bizleri arayarak destek verdi, moral verdi. Sayın Spor Bakanımız normalde yarın gelecekti fakat uçağını bugüne aldı. Akşam bakanımızı karşılamaya gideceğiz. Bize yapılan bu muameleye sahada tepki koyacağız. Buradan puan ve puanlarla döneceğiz. Maalesef, Emre Belözoğlu'na yapılan hareket ırkçılığa varan bir harekettir. Burada yaşananları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz. Bunun karşılığını vereceğiz. Yapılan hareketin siyasi bir tarafı var. Devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. UEFA'ya verdiğimiz rapordan sonra gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."





Ne yaşanmıştı?

6,5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkartıldı. Skandallar bununla kalmadı. Futbolcularımızdan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı.