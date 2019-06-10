MİLLİ TAKIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takıma destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keflavik Havalimanı'da yaşananlarla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir’i aradı. Erdoğan, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına ziyarette bulunmuştu.

Fotoğraf: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

  • Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak.

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