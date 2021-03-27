Norveç-Türkiye (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geliyoruz. Mücadelenin ilk yarısını Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 2-0 önde tamamladık.
Mücadeleden dakikalar
4' Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ozan Tufan sol ayağıyla topu filelere gönderdi ve milli takımımızı, Norveç karşısında 1-0 öne geçirdi.
Ozan Tufan'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçtik🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #BizimÇocuklarınYanındayız pic.twitter.com/KY50ltalHq
Ozan Tufan'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçtik🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #BizimÇocuklarınYanındayız pic.twitter.com/KY50ltalHq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 27, 2021
11' Norveçte Sörloth'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
25' Norveç'te Sörloth'un şutu direkten döndü.
28' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü topu filelere gönderdi. 🇹🇷🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/cwkn1rVvCG
Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü topu filelere gönderdi. 🇹🇷🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/cwkn1rVvCG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 27, 2021
43' Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama istediği vuruşu gerçekleştiremedi.
İlk yarı A Milli Takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
- İlk 11'ler
- Norveç: Jarstein- Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth
- Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.