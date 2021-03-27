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Norveç-Türkiye (CANLI)

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Norveç-Türkiye (CANLI)
Norveç-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geliyoruz. Mücadelenin ilk yarısını Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 2-0 önde tamamladık.

Mücadeleden dakikalar

4' Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Ozan Tufan sol ayağıyla topu filelere gönderdi ve milli takımımızı, Norveç karşısında 1-0 öne geçirdi.

11' Norveçte Sörloth'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

25' Norveç'te Sörloth'un şutu direkten döndü.

28' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

43' Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama istediği vuruşu gerçekleştiremedi.

İlk yarı A Milli Takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

  • İlk 11'ler
  • Norveç: Jarstein- Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth
  • Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
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