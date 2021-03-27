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Ozan Tufan'dan Norveç'e muhteşem gol

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Norveç ile karşılaştı. Mücadeleye Ozan Tufan'ın attığı muhteşem gol damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufandan Norveçe muhteşem gol
Ozan Tufan'ın gol sevinci

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldik. Mücadelenin ilk yarısını Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle 2-0 önde kapattık.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da fırtına gibi başlayan A Milli Takım, 59. dakikada Ozan Tufan'ın attığı şık golle farkı 3'e çıkartı.

Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan, attığı muhteşemle golle kendisinin ikinci, milli takım 3. golünü kaydetmiş oldu.

Norveç-Türkiye (CANLI)
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Norveç-Türkiye (CANLI)

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