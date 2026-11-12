Sergen Yalçın Kevin de Bruyne'nin sözlerine cevap verdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sergen Yalçın: "Arda muhteşem bir gol attı, kapasitesine ve gücüne yakışır bir oyun oynadı. Bence takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi."
Sergen Yalçın: "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk. İçeride çok güzel bir arkadaş ortamı var. Çocuklar pırlanta gibi. Kolej takımı havası var. Mücadele ve istek çok iyiydi. Çok iyi yerlere geleceğiz, zaman lazım."
Kevin de Bruyne'nin sözlerine cevap verdi.
Sergen Yalçın: "Arda takımımızın tabii ki en önemli oyuncusu, birçok şeyi çözen bir oyuncu. Onun yapacağı işler tabii ki bizim için çok önemli ama onun yanında diğer oyuncularımızın da onunla beraber çözüm üretmekte bize yardımcı olması gerekiyor. O, üzerine alması gereken sorumluluğu alıyor, bugün de aldı. Tabii ki Arda'nın omuzlarında büyük bir yük olacak, çünkü takımın en iyi oyuncusu."
Kevin de Bruyne ne demişti?
"Sanırım Türkiye için neredeyse her şeyi tek başına Arda Güler yapıyor. Onun açısından bunun kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok kişi sadece onu izliyor. Ancak Türkiye'nin iyi bir takıma sahip olduğunu düşünüyorum."
Kevin de Bruyne: "Diğer oyuncular da biraz daha fazla sorumluluk alırsa çok daha iyi olur. Çünkü herkesin gözü onun üzerinde olacak, bunu biliyoruz. Eğer diğer oyuncular da onun üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltabilirse, sorumluluğu başka oyunculara da dağıtabilirler."
Kevin de Bruyne: "O, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayan inanılmaz yetenekli bir futbolcu. Üstelik çok genç. Kendi oyununu sergilemeye devam edecektir. Ancak diğer oyuncuların da bu konuda biraz daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum."
❗️Grup sonunculuğumuz garanti, düşmemiz son maçlara bağlı.
🆚 Rakiplerimiz Sırbistan ve Çekya!
❌Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde çıktığı beşinci maçında Belçika'ya 2-1 kaybetti.
⚽Milli Takımımızın golünü Arda Güler atarken Belçika, Kevin de Bruyne ve De Ketelaere ile galibiyete uzandı.
👎Sergen Yalçın yönetimindeki milli takım, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.