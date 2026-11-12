Sergen Yalçın Kevin de Bruyne'nin sözlerine cevap verdi

Kevin de Bruyne'nin sözlerine cevap verdi.





Sergen Yalçın: "Arda takımımızın tabii ki en önemli oyuncusu, birçok şeyi çözen bir oyuncu. Onun yapacağı işler tabii ki bizim için çok önemli ama onun yanında diğer oyuncularımızın da onunla beraber çözüm üretmekte bize yardımcı olması gerekiyor. O, üzerine alması gereken sorumluluğu alıyor, bugün de aldı. Tabii ki Arda'nın omuzlarında büyük bir yük olacak, çünkü takımın en iyi oyuncusu."