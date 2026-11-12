Kevin de Bruyne'nin sözleri Türk basınını salladı: "Sanırım Türkiye için..."

"Türkiye için neredeyse her şeyi Arda yapıyor"





Arda Güler'in Türkiye'nin hücum organizasyonlarında çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Belçikalı yıldız, "Sanırım Türkiye için neredeyse her şeyi tek başına Arda Güler yapıyor. Onun açısından bunun kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok kişi sadece onu izliyor. Ancak Türkiye'nin iyi bir takıma sahip olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.