Kevin de Bruyne'nin sözleri Türk basınını salladı: "Sanırım Türkiye için..."

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'nin, Türkiye karşılaşmasının ardından Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalar Türk basınında büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli futbolcu, genç yıldızın omuzlarındaki ağır sorumluluğa dikkat çekerken A Milli Takım'ın diğer oyuncularına da mesaj gönderdi.
Türkiye ile Belçika arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kevin De Bruyne, Arda Güler'e övgüler yağdırırken milli takımdaki sorumluluk dağılımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
"Türkiye için neredeyse her şeyi Arda yapıyor"
Arda Güler'in Türkiye'nin hücum organizasyonlarında çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Belçikalı yıldız, "Sanırım Türkiye için neredeyse her şeyi tek başına Arda Güler yapıyor. Onun açısından bunun kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü birçok kişi sadece onu izliyor. Ancak Türkiye'nin iyi bir takıma sahip olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Diğer oyuncular daha fazla sorumluluk almalı"
Milli futbolcunun üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini belirten De Bruyne, takım arkadaşlarının da daha fazla inisiyatif kullanmasının önemine değindi.
"Diğer oyuncular da biraz daha fazla sorumluluk alırsa çok daha iyi olur. Çünkü herkesin gözü onun üzerinde olacak, bunu biliyoruz. Eğer diğer oyuncular da onun üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltabilirse, sorumluluğu başka oyunculara da dağıtabilirler."
Arda Güler'in yeteneklerine de ayrı bir parantez açan De Bruyne, genç futbolcunun dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giydiğini hatırlattı.
Kevin de Bruyne: "O, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayan inanılmaz yetenekli bir futbolcu. Üstelik çok genç. Kendi oyununu sergilemeye devam edecektir. Ancak diğer oyuncuların da bu konuda biraz daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum."
De Bruyne'nin açıklamaları Türk basınında büyük yankı uyandırırken özellikle Arda Güler'in milli takımdaki rolü ve diğer oyuncuların hücumdaki sorumlulukları yeniden gündeme geldi.
Belçikalı yıldızın sözleri, Arda Güler'e yönelik bir övgü olmasının yanı sıra A Milli Takım'ın hücumda tek bir oyuncuya bağımlı kalmaması gerektiğine yönelik önemli bir değerlendirme olarak da yorumlandı.
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