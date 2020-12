Novak özür diledi: Maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Filip Novak'ın maç sonu bir görüntüsü sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile neşeli görüntü veren Çek futbolcu, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Dün akşam kaybettiğimiz maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Novak'ın özür açıklaması;

Rıdvan Dilmen açıkladı: Yıldız isim Erol Bulut'un kafasında yok Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'un oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Pelkas'ta özel bir madde mi var?""Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var? 8 maçta da aynısı oldu.""Gökhan'ı oynatarak kaybetti""İlk hafta Gustavo'yu çıkarınca acaba ne yapacak dedim, iyi bir hamle yaptı ama her geçen gün oyuncuları kaybediyor. Gökhan Gönül'ü oynatarak kaybetti, 'ölüsü bile oynar' diyor." "Serdar ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak.""Tisserand'a gelelim, Serdar Aziz ve Lemos ağzıyla kuş bile tutsa bu arkadaş oynayacak. Bir de oynarken, her maç sol stoper oynayacak ve teknik direktör olarak sen sağ stopere koyacaksın ve uzun süredir oynamayan Sadık'ı yanına koyacaksın.""Sosa hep lider oyuncuydu...""Oyuncu duygusaldır, çocuk gibidir. Sosa hep lider oyuncuyken, sen aldın liderliği götürdün. Ne oldu, Sosa gitti. İster 35 olsun, ister 15 yaşında olsun, Pazartesi oynayacağını bilecek. Devrede oyuna giriyor, maça mı giriyorsun, yürüyüşe mi çıkıyorsun... Isınanlara bakıyorum, Novak kakara kikiri yapıyor, burası Fenerbahçe! Emre Belözoğlu, Ali bey, siz hangi takımda oynadığını anlatamadıysanız, birinci suçlu sizlersiniz.""Bir tane ısıran adam var""Fenerbahçe'nin performansını geri götüren Erol Bulut ve yönetimdir. Gökhan kötüye gidiyor, Caner kötüye gidiyor, Tisserand bomba, Gustavo'nun Beşiktaş maçında yürüyecek hali yoktu. Oyuncunun coşkusu da gidiyor. Ozan'ın son haftalarına bakalım, Cisse'ye bakalım. Soldaki Thiam et mi, balık mı? Bir tane ısıran adam var Pelkas, o da oyundan çıkıyor. İşin tuhaf tarafı, o da çıkacağını biliyor.""Ver Sosa'ya kaptanlığı""Fenerbahçe'de oyuncular ortalama oyuncular, öyle büyük yıldız falan değiller; 6,5-7. Sosa ve Pelkas'a söyleyeceksin, 'Kardeşim, ben burada olduğum sürece sizi oyundan çıkarmayacağım, siz benim saha içi antrenörümsünüz' derim. Bu olmazsa, olmaz. Ver Sosa'ya kaptanlığı, ver ve yeniden eski güvenini kazandır. Sosa Trabzonspor'dan gelirken Fenerbahçe taraftarının en heyecanlandığı transferdi. Erol Bulut'un kafasında olduğunu söylediği sekiz futbolcuda Sosa yok.""Sağ bekte Nazım oynar""Gökhan da benim onu sevdiğimi bilir ama Fenerbahçe'de sağ bek Nazım oynar. Canlı, diri. İhtiyaç olduğunda Gökhan'ı kullanırsın. Gökhan'ı, Caner'i oynatmazsan kırılır diye düşünemezsin. Şu andaki fizik durumu ile Gökhan oynamaz. Yine Erol hocanın hatası, Mert Hakan'a hiç forma verilmeyerek bitirilmiştir, yüzüyor gibi koşuyor. En çok arzulayan o ama kuvvetli değil. Sosa'yı kararsızlıktan kaybettin. Beyler kötü oynayın desen de Fenerbahçe böyle olmaz.""Gel demiş, gelmişler""Emre abi 'Gel' demiş, gelmişler, 'Ben size gel dedim ama yürüyün diye gel demedim' diyecek. Caner, Mert, Gökhan, 'Emre'yi kıramadım' diyor. Kırsınlar o zaman Emre abilerini. Başarıyı herkes sahiplenir, başarısızlıkta herkes kaybolur."Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler: Hala Anadolu hocası kafasında