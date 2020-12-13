Novak özür diledi: Maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Filip Novak'ın maç sonu bir görüntüsü sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile neşeli görüntü veren Çek futbolcu, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.
30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Dün akşam kaybettiğimiz maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Novak'ın özür açıklaması;
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