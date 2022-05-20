Nuri Şahin'den dünya yıldızına davet

Antalyaspor, Süper Lig'de sezonun son maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, 38. hafta maçını dolu tribünler önünde oynayacak.
Antalyaspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Nuri Şahin'in jübile yapacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli isim, bu konuda bir duyuruda bulunmadı.
- Öte yandan Nuri Şahin, Antalya'da tatil yapan yakın arkadaşı Robert Lewandowski'yi Galatasaray maçını izlemek için stadyuma davet etti. Şahin'in Dortmund günlerinden bu yana yakından tanıdığı Polonyalı yıldızın mücadeleye gelmesi bekleniyor.
📌 Büyük Antalyaspor Taraftarı!
Bugün saat 20.00'de oynayacağımız Galatasaray karşılaşması için stadyumumuzun kapıları saat 17.00'de açılacaktır. Girişlerde yoğunluk yaşanmaması adına mümkün olduğunca erken maça gelmenizi rica ederiz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/qVPoSQVuUm
📌 Büyük Antalyaspor Taraftarı!