Okan Buruk açıkladı: Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında sahasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.





Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz'

"Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak"





'Icardi, olumlu ve pozitif döndü'

"Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü"





'Bizi karıştırmaya çalışıyorlar'

"Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz"





Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

"Icardi ilk antrenmanına çıktı. Yarına ve öbür güne bakacağız. Sonra net kararımızı vereceğiz. Orada birçok seçeneğimiz var. Icardi de onlardan biri olacak. Öndeki dizilişe göre cumartesi son antrenmanda karar vereceğiz. Bu 2 gün gözlemlemek için ölçü olacak. Tam olarak düşüncemiz antrenmanlarda görüp kadro kararını vermek"

Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.





'Derbiyi kazanmak istiyoruz'

"Hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor'un da rotasyona gittiğini gördük bugün. Hafta sonu derbiyi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam edecek. Sonraki haftalarda Galatasaray'ın yükselen çizgisi devam edecek. Sadece Sergio Oliviera ve Afrika Kupası'na gidenler var. İstediğimiz oyuna yavaş yavaş geleceğiz"





'Abdülkerim Milan'a, Victor Napoli'ye haberleri çıktı'

"Victor ile ilgili bir teklif geldi mi, gelmedi mi bilgim yok. Bu tip haberler çıkıyor. Abdülkerim Milan'a, Victor Napoli'ye haberleri çıktı. İyi oynuyorlar. Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bu tür teklifler olabilir. Bana ulaşan bir bilgi yok şu ana kadar"











