Okan Buruk'tan sürpriz karar: Zaniolo kadroya alınmadı

Zaniolo, ilk maçta forma giymişti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk ediyor. 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Zaniolo kadroda yok
Sarı-Kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan İtalyan futbolcu, ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
2-2 sona eren Zalgiris-Galatasaray maçında 73 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, yerini Halil Dervişoğlu'na bırakmıştı.