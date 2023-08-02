Okan Buruk'tan sürpriz karar: Zaniolo kadroya alınmadı

Okan Buruk Zalgiris maçından önce Zaniolo ile ilgili konuştu. Buruk,

''Zaniolo dün taktik idmanın en sonunda kasığında bir ağrı hissetti. Yoksa bugün ilk 11'de olacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu ve oynayamayacağını söyledi. 2-3 güne antrenmanlara başlayacaktır.''