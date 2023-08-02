|
Spor

Okan Buruk'tan sürpriz karar: Zaniolo kadroya alınmadı

Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo'nun Zalgiris maçının kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Nicolo Zaniolo, Zalgiris ile oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

20:33 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zaniolo, ilk maçta forma giymişti

Zaniolo, ilk maçta forma giymişti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk ediyor. 2-2'nin rövanşına çıkacak olan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Zaniolo kadroda yok

Sarı-Kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan İtalyan futbolcu, ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

2-2 sona eren Zalgiris-Galatasaray maçında 73 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, yerini Halil Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Okan Buruk açıklama yaptı

Okan Buruk Zalgiris maçından önce Zaniolo ile ilgili konuştu. Buruk,
''Zaniolo dün taktik idmanın en sonunda kasığında bir ağrı hissetti. Yoksa bugün ilk 11'de olacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu ve oynayamayacağını söyledi. 2-3 güne antrenmanlara başlayacaktır.''
dedi
#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Okan Buruk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çocuğum hangi okula düştü nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama (e kayıt ekran)