MİLLİ TAKIM

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı - Son dakika

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Milli takım antrenmanı.

Milli takım antrenmanı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.

Türkiye 2-0 Özbekistan
Türkiye 2-0 Özbekistan

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan'ı Alanya'da 2-0 yendi. Galibiyet gollerin; 17 ve 57. dakikada Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci Eldorbek gole izin vermedi.Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı!

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