MİLLİ TAKIM

Türkiye 2-0 Özbekistan

Euro 2020 elemelerinde kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci gole izin vermedi. 2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi.

A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan'ı 2-0 yendi.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan'ı Alanya'da 2-0 yendi. Galibiyet gollerin; 17 ve 57. dakikada Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci Eldorbek gole izin vermedi.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

2019 yılında yenilgi yüzü görmeyen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4 yaptı!


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