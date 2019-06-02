Türkiye 2-0 Özbekistan

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan'ı Alanya'da 2-0 yendi. Galibiyet gollerin; 17 ve 57. dakikada Zeki Çelik kaydetti. 90. dakikada İrfan Can'ın kullandığı penaltıda kaleci Eldorbek gole izin vermedi.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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