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Olaylı hazırlık maçı: Karşılaşma yarıda kaldı

Karşıyaka ile Bergama Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçı esnasında saha içinde oyuncular ve teknik ekipler arasında gerilim yaşandı. İki taraf arasında çıkan tartışmalar büyüyünce 30. dakikada maçın iptaline karar verildi.

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Haber Merkezi İHA
Olaylı hazırlık maçı: Karşılaşma yarıda kaldı
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İzmir’in TFF 3. Lig’deki iki temsilcisi Karşıyaka ve Bergama Belediye Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın başlamasından kısa bir süre saha içindeki oyuncular arasında tartışma yaşanmaya başladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında olayların büyümemesi nedeniyle mücadelenin 30. dakikasında maçın iptaline karar verildi.

Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Süleyman Varlık yaşanan olaylarla alakalı açıklamalarda bulundu. Varlık, "Aslında yaşananları birçok maçta görüyoruz. Fakat bir hazırlık maçında bunların olması iki takıma da devre arası hazırlık döneminde zarar verir. Karşılaşmanın 30. dakikasına gelindiğinde olayların süre geçtikçe daha da büyüyeceğini tahmin ettik ve devam etmemek istedik. Bu karar iki taraf içinde doğru oldu. Çünkü yaşananlar iki tarafa da zarar verecekti" diye konuştu.

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