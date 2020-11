Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Manchster United’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var”

Futbolun korona virüsten dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, “Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum” şeklinde konuştu.

“Şu an farklı işlerimiz var

Manchster United’ın efsane oyuncuları arasında yer alan Roy Keane’nin açıklamalarına da değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Roy Keane, ‘Takımda yeteri kadar lider yok’ demiş olabilir ama şu an farklı işlerimiz var. Onun işi yorum yapmak.”

Başakşehir PSG'ye kafa tuttu ama Moise Kean'i durduramadı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.Karşılaşmadan dakikalar;8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı.16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti.26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.46’ncı dakikada Mbombo’nun kaptırdığı topta hızlı çıkan PSG topu Mbappe ile buluşturdu. Fransız futbolcunun içeri yerden pasında Sarabia’nın şutu üstten auta çıktı.57’nci dakikada kaleci Mert oyunu eliyle hızlı şekilde kurdu ve topu Visca’ya gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu hızla kaleye doğru yöneldi, ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Navas soluna yatarak mutlak golü önledi.64’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Mbappe’nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde müsait durumdaki Kean, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.67’nci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.71’inci dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında Crivelli topu kontrol edemedi, devamında Deniz’in dönerek vuruşunda kaleci Navas topu çeldi.72’nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Di Maria’nın ceza sahası içinde yerden pasında Mbappe’nin şutu üstten auta çıktı.79’uncu dakikada PSG farkı 2’ye çıkardı. Kehrer’in ceza sahası içine pasında Mbappe’nin topa müdahale edince meşin yuvarlak Kean’in önüne geldi. Kean’in dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.90’ıncı dakikada Rafinha’nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden yaptığı şutta kaleci Mert gole izin vermedi.Neymar 26. dakikada oyundan çıktıParis Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı. Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü. Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.Bandaj işe yaramadı direkt soyunma odasına gitti #Neymar #UCL pic.twitter.com/NVpXvMB63Y— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 28, 2020 Localardan tezahüratMedipol Başakşehir'in Paris-Saint-Germain ile oynadığı maçta localarda yer alan taraftarlar, turuncu-lacivertli ekibe tezahüratlarıyla destek verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçta localara yüzde 50 kapasitesi oranında taraftar alınmasına izin verilmişti.Nihat Özdemir ve Şenol Güneş de karşılaşmayı izlediMedipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Özdemir ve Güneş ile TFF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı takip etti.90 dakika boyunca PSG karşısında birçok fırsata giren temsilcimiz Başakşehir, Kean'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/skeYsX71RS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 28, 2020



“Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar”

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynadıkları Leipzig ve Paris Saint-Germain müsabakaları hakkında ise Solskjaer, “Takım olarak sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar. Biz de iyi yapıyoruz. Hata payı çok az futbolda, biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Etkili oyuncuları var"

Başakşehir'in etkili oyuncuları olduğunu söyleyen Solskjaer, "Norveç Milli Takımı'yla da Türkiye'ye karşı oynadım aslında. Başakşehir'in de neler yapabileceklerini biliyoruz. Çok tecrübeli bir takım. Rafael, Demba Ba, Visca... Çok kaliteli oyuncuları var" ifadelerini kullandı.