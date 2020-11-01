Başakşehir'den galibiyet serisi: 3 maçta 9 gol attılar

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi son şampiyon 2-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jevtovic (K.K) ve 58. dakikada Aleksic attı. Konyaspor'un tek golünü ise 69. dakikada Kravets kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.

Son 3 maçta 9 gol

Ligin ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ilk 4 hafta gol dahi atamayan Başakşehir sonradan açıldı. Turuncu-lacivertliler son 3 haftada 3 galibiyet alırken, bu mücadelelerde toplamda 9 gol kaydetti.

Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipten yapılan açıklamada 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.Ateşi yükseldiği için kadroda yokKonyaspor'da Başakşehir maçı öncesinde,sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, maç kadrosundan çıkartıldı.Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Dün yapılan son antrenmanı yarıda bırakan Kaptanımız Ömer Ali Şahiner sakatlığı, Musa Çağıran ağrılarının artması, Ahmet Çalık ise sabah saatlerinde ateşinin yükselmesi nedeniyle M. Başakşehir maç kadrosundan çıkarılmışlardır."Konyaspor-Başakşehir (CANLI)