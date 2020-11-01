SÜPER LİG

Konyaspor Başakşehir 1-2 özet izle

Başakşehir'den galibiyet serisi: 3 maçta 9 gol attılar

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler son 3 karşılaşmada 3 galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi son şampiyon 2-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jevtovic (K.K) ve 58. dakikada Aleksic attı. Konyaspor'un tek golünü ise 69. dakikada Kravets kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.

Son 3 maçta 9 gol

Ligin ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ilk 4 hafta gol dahi atamayan Başakşehir sonradan açıldı. Turuncu-lacivertliler son 3 haftada 3 galibiyet alırken, bu mücadelelerde toplamda 9 gol kaydetti.

Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı
Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipten yapılan açıklamada 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.Ateşi yükseldiği için kadroda yokKonyaspor'da Başakşehir maçı öncesinde,sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, maç kadrosundan çıkartıldı.Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Dün yapılan son antrenmanı yarıda bırakan Kaptanımız Ömer Ali Şahiner sakatlığı, Musa Çağıran ağrılarının artması, Ahmet Çalık ise sabah saatlerinde ateşinin yükselmesi nedeniyle M. Başakşehir maç kadrosundan çıkarılmışlardır."Konyaspor-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig ekibinden duygulandıran ilk 11 paylaşımı
Süper Lig ekibinden duygulandıran ilk 11 paylaşımı

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Konyaspor'un ilk 11'lerini İzmir'in ilçeleriyle duyurması büyük beğeni topladı.Karşılaşma öncesinde duyurulan ilk 11'lerde, Konyaspor'un oyuncularının isimleri yerine geçtiğimiz günlerde deprem felaketi yaşanan İzmir'in ilçelerine yer vermesi görenleri duygulandırdı.Yeşil-beyazlıların yaptığı paylaşım; 30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık depremde 58 kişi hayatını kaybetmiş ve 920 kişi de yaralanmıştı.İzmir depreminde can kaybı 58'e yükseldiAteşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldıKonyaspor-Başakşehir (CANLI)

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