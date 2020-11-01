Başakşehir'den galibiyet serisi: 3 maçta 9 gol attılar
Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler son 3 karşılaşmada 3 galibiyet aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi son şampiyon 2-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jevtovic (K.K) ve 58. dakikada Aleksic attı. Konyaspor'un tek golünü ise 69. dakikada Kravets kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.
Son 3 maçta 9 gol
Ligin ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ilk 4 hafta gol dahi atamayan Başakşehir sonradan açıldı. Turuncu-lacivertliler son 3 haftada 3 galibiyet alırken, bu mücadelelerde toplamda 9 gol kaydetti.
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