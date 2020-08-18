Fransız ekibi Lyon, TFF 1. Lig takımlarımızdan Altay'da forma giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı
Fransız ekiplerinden Olimpik Lyon, TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Cenk Özkaçar'ın kim olduğu ve nasıl bir kariyere sahip olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen Cenk Özkaçar'la 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
19 yaşındaki genç oyuncu 1.5 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus bedeliyle Olimpik Lyon'la anlaştı.
Cenk Özkaçar kimdir?
Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.
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