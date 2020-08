Fransız ekibi Lyon, TFF 1. Lig takımlarımızdan Altay'da forma giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, TFF 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen Cenk Özkaçar'la 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki genç oyuncu 1.5 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus bedeliyle Olimpik Lyon'la anlaştı.

Süper Lig'in yeni yıldızı pandemi nedeniyle ülkesinden çıkamıyor Gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor önceki günlerde Peru Milli Takımı oyuncusu Christian Cueva ile anlaşmaya varmış ve transferi tamamlamıştı. Yıldız futbolcu Güney Amerika basınına transferinin bittiğini söylemiş ve Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.Ancak bu transferde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Cueva, Peru'daki uçuş yasağı sebebiyle ülkeden çıkış yapamıyor. Pandemi nedeniyle uluslararası uçuşların yasaklandığı ülkede idmanlarını devam ettiren oyuncu konuyla ilgili konuştu."Uçuş konusunda problemler var"Cueva, "Şu anda uçuş problemlerini halletmeye çalışıyoruz. Sanırım önümüzdeki hafta Konyaspor'da oynayan Hurtado ile birlikte Türkiye'de uçacağız. Federasyon bu konuda bize çok yardım ediyor. 20-21'i gibi yeni takımımla idmanlara başlarım muhtemelen." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkaçar kimdir?

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.

Falcao gidiyor: Kalacağı açıklanmıştı ama gerçek ortaya çıktı Geçen sezon büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao gündemden düşmüyor. Oynadığı maçlarda gol ortalaması yüksek olsa da geçirdiği sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalan ve sarı-kırmızılı kulüpte tartışılır hale gelen Kolombiyalı yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, göğüs sponsorluğu töreninde Kolombiyalı yıldızla yola devam edileceğini açıklasa da Falcao’nun geleceği değişebilir. İspanya’da yayın yapan AS gazetesinde yer alan habere göre tecrübeli golcü sezona Galatasaray’la başlayacak ancak sezonu sarı-kırmızılı formayla tamamlamayacak. Haberde Falcao’nun ocak ayında Türkiye’den ayrılacağı ve David Beckham’ın ortaklarından olduğu ABD MLS ekiplerinden Inter Miami’ye transfer olacağı belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun, Inter Miami’ye giderek ligin en önemli yıldızlarından biri olmayı istediği belirtildi. Inter Miami geçen günlerde Juventus’la olan sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi’yi de transfer ederek ses getirmişti. Inter Miami’yi destekleyen bir grup taraftar geçen haftalarda Falcao formaları bastırarak tesisleri ziyaret etmişti. Radamel Falcao, Galatasaray’da 22 maça çıktı. Kolombiyalı yıldız 11 gol atıp 1 asist yaptı.Despodov iddiasıHenry Onyekuru’nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco’ya dönmesiyle birlikte sol kanat için oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov’u gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Despodov’un da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı. Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya’ya transfer oldu. CSKA Sofya’da gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara tansfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Cagliari’ye transfer oldu. Genç futbolcu, Cagliari’de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz’a bir sezonluğuna gitti. Geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla 21 maça çıkan Despodov, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, iki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebiliyor.Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı