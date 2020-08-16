Süper Lig'in yeni yıldızı pandemi nedeniyle ülkesinden çıkamıyor

Gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor önceki günlerde Peru Milli Takımı oyuncusu Christian Cueva ile anlaşmaya varmış ve transferi tamamlamıştı. Yıldız futbolcu Güney Amerika basınına transferinin bittiğini söylemiş ve Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

Ancak bu transferde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Cueva, Peru'daki uçuş yasağı sebebiyle ülkeden çıkış yapamıyor. Pandemi nedeniyle uluslararası uçuşların yasaklandığı ülkede idmanlarını devam ettiren oyuncu konuyla ilgili konuştu.

"Uçuş konusunda problemler var"

Cueva, "Şu anda uçuş problemlerini halletmeye çalışıyoruz. Sanırım önümüzdeki hafta Konyaspor'da oynayan Hurtado ile birlikte Türkiye'de uçacağız. Federasyon bu konuda bize çok yardım ediyor. 20-21'i gibi yeni takımımla idmanlara başlarım muhtemelen." ifadelerini kullandı.