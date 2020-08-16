TRANSFER

Süper Lig'in yeni yıldızı pandemi nedeniyle ülkesinden çıkamıyor

Süper Lig'de yeni sezonda birçok yıldız futbolcu forma giyecek. Sadece 4 büyüklerde değil Anadolu kulüplerinin kadrolarında da önemli isimler olacak. Bunlardan bir tanesi de küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig'de kalan Yeni Malatyaspor'da forma giyecek. Ancak büyük bir problem var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christian Cueva, Peru Milli Takımı'nın kaptanlarından biri.

Christian Cueva, Peru Milli Takımı'nın kaptanlarından biri.

Fotoğraf: UESLEI MARCELINO

Gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor önceki günlerde Peru Milli Takımı oyuncusu Christian Cueva ile anlaşmaya varmış ve transferi tamamlamıştı. Yıldız futbolcu Güney Amerika basınına transferinin bittiğini söylemiş ve Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

Ancak bu transferde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Cueva, Peru'daki uçuş yasağı sebebiyle ülkeden çıkış yapamıyor. Pandemi nedeniyle uluslararası uçuşların yasaklandığı ülkede idmanlarını devam ettiren oyuncu konuyla ilgili konuştu.

"Uçuş konusunda problemler var"

Cueva, "Şu anda uçuş problemlerini halletmeye çalışıyoruz. Sanırım önümüzdeki hafta Konyaspor'da oynayan Hurtado ile birlikte Türkiye'de uçacağız. Federasyon bu konuda bize çok yardım ediyor. 20-21'i gibi yeni takımımla idmanlara başlarım muhtemelen." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un flaş transferi Christian Cueva'nın istatistikleri
Yeni Malatyaspor'un flaş transferi Christian Cueva'nın istatistikleri

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