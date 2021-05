Ömer Faruk Beyaz: "Her şeyi Fenerbahçe'de öğrendim" Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip. Ancak kariyerime yurt dışında devam etmek istedim. Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Haber Merkezi 25 Mayıs 2021, 11:31 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021, 11:48 AA