Ömer Sağıroğlu: VAR'ın gözüne perde mi indi?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında Trabzonspor'un yaptığı açıklamaları üzüntüyle okuduklarını belirterek, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenlerin ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorunda olduğunu ve bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında da her türlü yasal işlemler başlatılacağını açıklamıştı.

Bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, MHK Başkanı Zekeriya Alp'e resmi site üzerinden cevap verdi. Sağıroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarına cevap veren MHK Başkanı Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık! Çünkü biz ‘yangın var’ diyoruz o da çıkıp ‘ateşi ben yakmadım’ diye bağırıyor. İşte Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayıştır” diyen Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Dün oynadığımız Gaziantep FK karşılaşması sonrası Başkan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamaların, MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından hiç anlaşılamadığını gördük. Zekeriya Alp’in okuduğunu idrak etme konusunda yeterlilik vasıflarını kaybettiği, anlama ve algılama kabiliyetini yitirdiği gözüküyor. Kulübümüzün dile getirdiği konuların hiçbirine cevap veremeyen Zekeriya Alp’in sergilediği bu tavır futbolumuzun neden sürekli geriye doğru gittiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

Trabzonspor Kulübü olarak gayet açık ve net bir biçimde gerçekleri vurguladıklarını belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Bizler Halis Özkahya’nın yüzündeki tükürükleri silenlere diyet ödediğini, geçtiğimiz yıl uğruna bildiri hazırlayanlara biat ettiğini açıkça söylüyoruz. Trabzonspor Kulübü bunu söylüyorsa bu bir iddia değil, realitedir! Zekeriya Alp, eğer ki bizim açıklamalarımız yüzünden saygınlığını kaybediyor, rencide oluyorsa bu kendisinin sorunudur. Sonuçta MHK’yi o yönetiyor!” diye konuştu.

Zekeriya Alp’in Trabzonspor camiasının sorularını cevapsız bırakarak konuyu başka yerlere çekme lüksü olmadığına vurgu yapan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, “Gaziantep müsabakasını yöneten Halis Özkahya’nın, VAR’da monitör başında bulunan Özgünç Türkalp’in gözüne perde mi indi ki Abdülkadir Ömür’ün nizami bir biçimde sahip olduğu ve golle sonuçlanan pozisyonu için “iptal” kararı verildi! Zekeriya Alp açıklamasında bu konuya hiç değinmiyor. Aynı maçta iki penaltımızın verilmemesi konusuna da hiç girmiyor! Deyim yerinde ise kör göze parmak sokuyor. Açıklamasında MHK’nin hiçbir zaman ahlaksızlığın ve alçak planların içerisinde yer almayacağını anlatıyor. Peki o zaman sormak lazım! Sayın Alp, dün akşam yaşananları hangi kelimelerle özetliyor! Verilmeyen golümüz ve penaltılarımıza ne diyor? Trabzonspor Kulübü’nün hakkını, alın terini ve emeğini çalanları normal mi karşılıyor?” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’a yönelik hukuki işlem başlatacaklarını söyleyen Zekeriya Alp’e çağrıda bulunan Sağıroğlu, “Bizce de doğru yapar. En azından muhtemel bir yargılama sürecinde, kendilerinin çok uzak olduğu hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ne anlam ifade ettiğini, bağımsız yargının ne anlama geldiğini yakından görme şansına sahip olurlar! Belki yargılama sonucunda bu tip kurumların nasıl yönetileceğini öğrenirler ve bugüne kadar yapmış oldukları uygulamalardan bir nebze olsun utanırlar” dedi.

Sağıroğlu sözlerine şöyle tamamladı: “Bizim Zekeriya Alp'e tavsiyemiz; yönetemediği, kontrol edemediği ve hükmedemediği kişilerin sorumluluğunu üzerine almamasıdır! Çünkü derinliğini bilmediğiniz bu insanlar günü gelir sizi de satarlar. Nihayetinde bunların hayatta becerebildikleri yegane iyi şey, satmaktır!"