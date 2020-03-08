MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap: Yasal işlem başlatılacak

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamalara Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden cevap verdi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okuduğunu belirten Alp, "Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir. Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur. Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır" diye konuştu.

"Her türlü yasal işlemler başlatılacaktır"

Başkan Zekeriya Alp, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir. Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır. Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır. Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım."

Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti Ligde bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.