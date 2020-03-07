SÜPER LİG

Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekibin iptal olan golü tartışma yaratırken, eski hakem Ahmet Çakar golün verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ligde bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

  • Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.

Bu pozisyonda VAR uyarısıyla gol kararı iptal edildi.
Bu pozisyonda VAR uyarısıyla gol kararı iptal edildi.

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