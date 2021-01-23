Spor Onyekuru 3 kez Galatasaraya imza atıyor
TRANSFER

Onyekuru 3. kez Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi AA
Onyekuru basın mensuplarına poz verdi.
Onyekuru basın mensuplarına poz verdi.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2 farklı dönemde 1,5 sezon formasını giyen 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu yeniden kiralamak için kulübü Monaco ile görüşmelere başladı.

Sabah saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu Galatasaray Kulübü temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

Kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.

Onyekuru''yu taşıyan uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
  • Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı oyunu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.

Henry Onyekuru Galatasaray'a transferi için İstanbul'a iniş yaptı
OYNAT 00:59
Henry Onyekuru Galatasaray'a transferi için İstanbul'a iniş yaptı
Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 2 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Onyekuru'nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.


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