Galatasaraylıları kızdıran olay: Henry Onyekuru uçağını kaçırdı

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Henry Onyekuru, Marsilya üzerinden Türkiye’ye gelecek. 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye iniş saati 23:40 idi. Ancak Nijeryalı futbolcu uçağı kaçırdı. Bu sebeple Onyekuru'nun Türkiye'ye geliş saati gecikecek.

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kiralayacak. Nijeryalı kanat oyuncusu sarı kırmızılılardaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Yıldız isim geçtiğimiz yıl da sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a katılmış ve sarı kırmızılıların birçok maçında etkili bir performans sergilemişti.

Galatasaray'ın Onyekuru için Monaco'ya sezon sonuna kadar 250 bin Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.



