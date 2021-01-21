Spor Galatasaraylıları kızdıran olay Henry Onyekuru uçağını kaçırdı
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Galatasaraylıları kızdıran olay: Henry Onyekuru uçağını kaçırdı

Galatasaraylıların büyük merakla beklediği Henry Onyekuru'nun transferinde beklenmedik bir sorun yaşandı. Nijeryalı yıldız kendisini İstanbul'a getirecek olan uçağı kaçırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe derbisinin belirleyici isimlerinden biri olmuştu.
Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe derbisinin belirleyici isimlerinden biri olmuştu.

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Henry Onyekuru, Marsilya üzerinden Türkiye’ye gelecek. 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye iniş saati 23:40 idi. Ancak Nijeryalı futbolcu uçağı kaçırdı. Bu sebeple Onyekuru'nun Türkiye'ye geliş saati gecikecek.

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu üçüncü kez kiralayacak. Nijeryalı kanat oyuncusu sarı kırmızılılardaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Yıldız isim geçtiğimiz yıl da sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a katılmış ve sarı kırmızılıların birçok maçında etkili bir performans sergilemişti.

Galatasaray'ın Onyekuru için Monaco'ya sezon sonuna kadar 250 bin Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.


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