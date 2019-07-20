Orkun Kökçü Ay-Yıldızlı formayı giyecek

Türkiye'de büyük kulüplerin transfer gündemine giren son dönemlerde Avrupa'nın dev takımlarının izlediği belirtilen Orkun Kökçü, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nın da izlediği oyuncu için gerekli başvuruların yapıldığı ve ilerleyen dönemde Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edileceği aktarıldı.

18 yaşındaki yetenek geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 30 maça çıkarken 9 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

Orkun Kökçü'nün menajeri Muzzi Özcan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı.