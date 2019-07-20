Orkun Kökçü Ay-Yıldızlı formayı giyecek

Türkiye'de büyük kulüplerin transfer gündemine giren son dönemlerde Avrupa'nın dev takımlarının izlediği belirtilen Orkun Kökçü, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Hollanda Milli Takımı'nın da izlediği oyuncu için gerekli başvuruların yapıldığı ve ilerleyen dönemde Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edileceği aktarıldı.
- 18 yaşındaki yetenek geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 30 maça çıkarken 9 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.
Orkun Kökçü'nün menajeri Muzzi Özcan da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı.
Orkun Kokcu Turk Milli Takim Gecti Artik Milli Formasi Icin Savascak 🇹🇷
Orkun Kokcu Turk Milli Takim Gecti Artik Milli Formasi Icin Savascak 🇹🇷— Muzzi Ozcan (@Muzziozcan) July 20, 2019
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