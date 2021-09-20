Osman Çakmak'ın çağrısı karşılık buldu: Ampute Millilere coşkulu karşılama

Polonya'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milliler, Türkiye'ye geldi.
İstanbul Havalimanı'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan ay-yıldızlı takıma tezahüratlarla destek verildi.
Ayrıca teknik heyete ve futbolculara çiçek takdim edildi.
Osman Çakmak'ın çağrısı
Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak, final maçı sonrası 'Dört Büyük' takımın taraftarlarına çağrıda bulunarak herkesi havalimanına beklediklerini söylemişti.
Çakmak, "Allah nasip ederse yarın saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacağız. Falcao, Van Persie'ye nasıl milyonlar geliyorsa; bizim için de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonsporlu taraftarları yarın havalimanına bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.