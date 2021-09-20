Osman Çakmak'tan A Milli Takım mesajı: "Bir lira para almadan çalışırım"

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takım'da teknik direktör Osman Çakmak, kariyer hedefini açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmak istediğini belirten Çakmak, "Gelirsem bir lira almayacağım, gönüllülük esasıyla çalışacağım" dedi.
"Gelirsem herkes kendine çeki düzen verecek"
Fanatik'e konuşan Osman Çakmak, "A Milli Takım hayalim var. Ampute Futbol Milli Takımı'nda gönüllülük esasıyla çalışıyorum, bir lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de bir lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de tazminat almayacağım ülkemden" ifadelerini kullandı.
- Vatani görevini yaptığı Şırnak'ta mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden ancak çocuk yaşlarından itibaren tutkuyla bağlı olduğu futboldan vazgeçmeyen Osman Çakmak, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Avrupa şampiyonluğu yaşadı.