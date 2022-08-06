Osman Zeki Korkmaz: "Mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu"

Süper Lig'e Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İlk yarı daha farklı olabilirdi"

Güçlü bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Korkmaz, “Kuvvetli organizasyona sahip oyuncular ve organizasyon içinde kuvvetli antrenman süreci geçiren ve sezon boyunca maç oynamış yetenekli oyunculara karşı kendi oyun formatı olan geçen sezon 1. ligde fark oluşturmuş takımız. 29 Haziran’dan bugüne kadar hazırlık sürecinde fiziksel taktiksel hazırlık yaptık. Mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu. İlk yarı 30 dakika özelinde zihinsel olarak bizi yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra ‘iyi oldu’ dedim. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Uyarılardan sonra oyuna tutunmaya başladık. 3’lü savunmayı hedefledik ama 5’liye döndük. 30 dakika boyunca geri yaslandık" şeklinde konuştu.

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"Savunmamızı kendi planladığımız gibi yapmadık"

Yedikleri iki golünde duran toptan gelmesini beklemediğini ifade eden Korkmaz, "maçın psikolojisini kaybettik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar bizi tatmin etmedi. İstediğimiz grup hücumlarını oluşturamadık. 1. ligde alan savunması yaparak gol yememiş takımız. Bugün iki golü de duran toptan yedik. Duran top savunmamızı da kendi planladığımız gibi yapmadık. Finalde bizim için güzel bir sınav oldu. Genel anlamda üretken değildik ama hiç transfer yapmadan kaleci ile gelen bir takım var. Bir önceki senenin şampiyonuyla oynadık. Bambaşka bir mesaj verdik. Bir alt lig ile üst ligin farkını gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

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Osman Zeki Korkmaz, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu aktararak, transferle ilgili de yönetime isimler ve alternatifler sunduğunu, odağını elindeki oyunculara verdiğini dile getirdi.

Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, kulübümüzde daha önce antrenör ve futbolcu olarak görev alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya isminin yazılı olduğu İstanbulspor forması hediye etti. pic.twitter.com/wHPXnGNDkK — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 5, 2022