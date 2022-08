Yaz transfer döneminde dikkat çekici hamleler yapan Arsenal, sezona galibiyetle başladı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gabriel Martinelli ile 85. dakikada Marc Guehi (kendi kalesine) attı.

Teknik direktör Mikel Arteta, yeni transferler Oleksandr Zinchenko ve Gabriel Jesus'a Crystal Palace karşısında ilk 11'de şans verdi.