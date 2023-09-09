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Spor

Ozan Kabak: Forma giymeyi bekliyordum

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 1-1'lik skorla puan kaybetmelerine rağmen iddialarının sürdüğünü ve dün oynanan karşılaşmada forma giymeyi beklediğini sözlerine ekledi.

19:23 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Ozan Kabak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ozan Kabak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül'de Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdüğü Eskişehir Yeni Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Ozan Kabak, Ermenistan maçında aldıkları 1-1 beraberlik nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu dile getirdi.


İstedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını anlatan Ozan, "Her şey bitmiş değil. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçtan iyi sonuçlar alırsak Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum" dedi.


'Forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum'

"Sonuçlara bağlı olarak konuşmak kolay ama her oyuncu buraya bir beklentiyle geliyor. Ben takımımda oynayarak gelmiştim. Uzun yıllardır Avrupa'da düzenli olarak forma giyiyorum. Tabii ki hocamın kararına saygı duyuyorum. Onun tercihi. Tabii ki forma giymeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Forma giymeyi bekliyordum"


'Bizim için çok güzel bir test olacak'

"Japonya çok önemli bir rakip. Bence artık Japonya'yı düşmemiz lazım. Tabii ki özel maç ama milli takım formasıyla her maç kıymetli ve özel. Japonya çok iyi bir takım ve Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Her şampiyonaya, Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bizim için çok güzel bir test olacak. Heyecanla maçı bekliyoruz"


'Hoca çok iyi niyetli'

"Sonuçlara bakarak konuşmak her zaman çok kolay. Siz de iyi biliyorsunuz. Hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti. Belki yenseydik, çok güzel geçseydi başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama bunu yorumlamak benim işim değil. Her oyuncu elinden geleni yapıyor. Hoca da çok iyi niyetli"


Ozan Kabak, maç sırasında statta güzel bir atmosferin bulunduğuna değinerek, taraftarın desteğini ve coşkusunu galibiyetle sonuçlandıramamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

#Ozan Kabak
#Milli takım
#Türkiye
#Japonya
#Stefan Kuntz
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