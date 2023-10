Paixao isyan etti

2018 yılından beri forma giydiği kulüpte kendisini aşağılanmış ve utanmış hissettiğini dile getiren 38 yaşındaki Paixao, "İçimde taşıdıklarımı serbest bırakmam gerektiğini hissediyorum. Son 2.5 aydan sonra kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. İçsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimdeki tüm motivasyon sönüyor. İçimde taşıdığım alev her geçen gün sönüyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllarca bize yalan söylediklerini, asla yerine getiremeyecekleri sözler verdiklerini, her hafta bizi kandırdıklarını, gözümüzün içine bakarak yalan konuştuklarını biliyoruz. Ancak yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. Bu bir futbolcu açısından yorucu bir durum. 2020-2021 sezonunda ödenecek maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim. Bu takımı kurtarmak için her şeyi yaptım. Bir ödeme planı oluşturduk. Hiçbir şeye saygı gösterilmedi. Eşim ve ben ailemizi güçlendirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü kulübün bana borcu büyük. Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. 4 kez bu takımın gol kralı oldum. Bu takımı Süper Lig'e taşıyan golü attım. Geçen sene elimizdeki takım ve şartlara rağmen 22 gol attım. Gerçek bir mucize yaşadık"