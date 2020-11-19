SÜPER LİG

Pantilimon Süper Lig'de en beğendiği kaleciyi açıkladı

Kariyerinde Manchester City forması giymiş olan Denizlispor kalecisi Pantilimon, Süper Lig'de en beğendiğin kalecinin Fenerbahçeli Altay Bayındır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Costel Pantilimon, Süper Lig'de 6 maça çıktı.

Costel Pantilimon, Süper Lig'de 6 maça çıktı.

Yukatel Denizlispor'un Rumen kalecisi Costel Pantilimon, kariyeri ve Türkiye'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki eldivenin beIN SPORTS HABER'e verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;

"Hagi ile konuştum"

  • "Transferim gerçekleşirken bu kararımı hızlandıran şeylerden biri Türkiye'de oynamış Romanyalı futbolcular oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Kulübümüzün eski kaptanlarından Sapunaru ile konuştum. Hagi ile konuşma fırsatım oldu. Türk futboluna yön veren isimlerden bir tanesi. Biz Hagi sayesinde Süper Lig'e ilgiliyiz. Genel olarak Süper Lig ile ilgili iyi geri bildirimler aldım."

"Manchester City günlerim çok özeldi"

  • "Manchester City'de geçirdiğim günler çok özeldi. İki Premier Lig ve bir Süper Kupa kazanma şansı elde ettim. Kendimi insan olarak da futbolcu olarak da geliştirme fırsatı buldum."

Pantilimon, Manchester City formasıyla 29 maça çıktı.
Pantilimon, Manchester City formasıyla 29 maça çıktı.

"Boyum sebebiyle zorluk çekmiyorum"

  • "Oynadığım pozisyonda 2.03'lük boyumun avantaj olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri doğru insanlarla çalıştığım için uzun boyum sebebiyle geliştirmem gereken özelliklerimi geliştirdim. Uzun boylu olmak tabii ki kolay değil. Reaksiyon göstermeniz gereken pozisyonlar var. Ben çocukluğumdan beri çalıştığım için zorluk çekmiyorum."

Pantilimon, sezon başında Denizlispor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Pantilimon, sezon başında Denizlispor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"Süper Lig'de en beğendiğim kaleci Altay"

  • "Süper Lig'de en beğendiğim kaleci Altay Bayındır. Altay'ın zihinsel olarak çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok büyük bir gelecek beklediğini söyleyebilirim."

Altay Bayındır,22 yaşında Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olmayı başardı.
Altay Bayındır,22 yaşında Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olmayı başardı.

"Hagi'yi anlatmak için kelimeler yetmez"

  • "Hagi'yi anlatmaya kelimeler yetmez. Sadece Türk futbolunun değil, Romanya futbolunu da değiştirdi. Romanya Milli Takımı'nı en yüksek noktalara getiren isimlerden bir tanesi."

Romanya ve Galatasaray efsanesi Hagi
Romanya ve Galatasaray efsanesi Hagi

"Türkiye'den teklifler aldım"

  • "Daha önce Türkiye'den teklif aldığım dönemler oldu ancak takım ismi vermek doğru olmaz."

"İdolüm Buffon"

  • "Her küçük çocuk gibi benim de idolüm Buffon'du. Hala dünyanın önde gelen kalecilerinden. 20 sene boyunca zirvede kalabilmek muazzam bir başarı. Kendisinden her zaman hayranlıkla bahsedeceğim."

42 yaşında Juventus forması giyen Buffon, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.
42 yaşında Juventus forması giyen Buffon, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.

Rafael'in idolü Fenerbahçe efsanesi
Rafael'in idolü Fenerbahçe efsanesi

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Rafael, Türkiye'ye geliş hikayesinden Manchester United'da geçirdiği yıllara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız sağ bekin, beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;Başakşehir'e geliş hikayesi"Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarıma sordum ve aynı zamanda çok ciddi bir teklif geldi. Bildiğiniz gibi son seneyi şampiyon bitiren ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Başakşehir var.""Şampiyonluğun en büyük adayıyız""Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Lige iyi başlayamadık ancak sonradan toparladık." "Okan Buruk'a borcumu ödedim""Başakşehir'e gelmeden önce Okan Buruk ile görüştüm. Hocamız takım misyonunu ve vizyonunu çok iyi aktardı. Hocamıza antrenmanda ve sahada gösterdiğim performansla borcumu ödediğimi düşünüyorum.""Beşiktaş'tan teklif aldım""Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım." "Manchester United yuvam""Manchester United ile karşılaştığımızda harika hissettim. Orayı 'yuvam' olarak nitelendiriyorum. Ancak Old Trafford'da Başakşehir'in başarısı ve takım arkadaşlarım için savaşacağım."Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık"Alex Ferguson futbolun babası""Alex Ferguson futbolun babası. Kendisine gerçekten minnettarım. Kardeşimle yazdığımız kitapta kendisine büyük bir yer ayırdık." "Alex idolüm""Alex de Souza idollerimden bir tanesi. Futbolculuğu da kariyeri de üst seviyede. Kendisine Türkiye'de bıraktığı izler için teşekkür ederim. Onu sahada futbol oynarken görmek benim için çok güzel bir duyguydu."

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