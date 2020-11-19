Pantilimon Süper Lig'de en beğendiği kaleciyi açıkladı

Yukatel Denizlispor'un Rumen kalecisi Costel Pantilimon, kariyeri ve Türkiye'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki eldivenin beIN SPORTS HABER'e verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;

"Hagi ile konuştum"

"Transferim gerçekleşirken bu kararımı hızlandıran şeylerden biri Türkiye'de oynamış Romanyalı futbolcular oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Kulübümüzün eski kaptanlarından Sapunaru ile konuştum. Hagi ile konuşma fırsatım oldu. Türk futboluna yön veren isimlerden bir tanesi. Biz Hagi sayesinde Süper Lig'e ilgiliyiz. Genel olarak Süper Lig ile ilgili iyi geri bildirimler aldım."

"Manchester City günlerim çok özeldi"

"Manchester City'de geçirdiğim günler çok özeldi. İki Premier Lig ve bir Süper Kupa kazanma şansı elde ettim. Kendimi insan olarak da futbolcu olarak da geliştirme fırsatı buldum."

"Boyum sebebiyle zorluk çekmiyorum"

"Oynadığım pozisyonda 2.03'lük boyumun avantaj olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri doğru insanlarla çalıştığım için uzun boyum sebebiyle geliştirmem gereken özelliklerimi geliştirdim. Uzun boylu olmak tabii ki kolay değil. Reaksiyon göstermeniz gereken pozisyonlar var. Ben çocukluğumdan beri çalıştığım için zorluk çekmiyorum."

"Süper Lig'de en beğendiğim kaleci Altay"

"Süper Lig'de en beğendiğim kaleci Altay Bayındır. Altay'ın zihinsel olarak çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok büyük bir gelecek beklediğini söyleyebilirim."

"Hagi'yi anlatmak için kelimeler yetmez"

"Hagi'yi anlatmaya kelimeler yetmez. Sadece Türk futbolunun değil, Romanya futbolunu da değiştirdi. Romanya Milli Takımı'nı en yüksek noktalara getiren isimlerden bir tanesi."

"Türkiye'den teklifler aldım"

"Daha önce Türkiye'den teklif aldığım dönemler oldu ancak takım ismi vermek doğru olmaz."

"İdolüm Buffon"

"Her küçük çocuk gibi benim de idolüm Buffon'du. Hala dünyanın önde gelen kalecilerinden. 20 sene boyunca zirvede kalabilmek muazzam bir başarı. Kendisinden her zaman hayranlıkla bahsedeceğim."