Rafael'in idolü Fenerbahçe efsanesi

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Rafael, Türkiye'ye geliş hikayesinden Manchester United'da geçirdiği yıllara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız sağ bekin, beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;
Başakşehir'e geliş hikayesi
- "Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarıma sordum ve aynı zamanda çok ciddi bir teklif geldi. Bildiğiniz gibi son seneyi şampiyon bitiren ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Başakşehir var."
"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"
- "Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Lige iyi başlayamadık ancak sonradan toparladık."
"Okan Buruk'a borcumu ödedim"
- "Başakşehir'e gelmeden önce Okan Buruk ile görüştüm. Hocamız takım misyonunu ve vizyonunu çok iyi aktardı. Hocamıza antrenmanda ve sahada gösterdiğim performansla borcumu ödediğimi düşünüyorum."
"Beşiktaş'tan teklif aldım"
- "Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım."
"Manchester United yuvam"
- "Manchester United ile karşılaştığımızda harika hissettim. Orayı 'yuvam' olarak nitelendiriyorum. Ancak Old Trafford'da Başakşehir'in başarısı ve takım arkadaşlarım için savaşacağım."
"Alex Ferguson futbolun babası"
- "Alex Ferguson futbolun babası. Kendisine gerçekten minnettarım. Kardeşimle yazdığımız kitapta kendisine büyük bir yer ayırdık."
"Alex idolüm"
- "Alex de Souza idollerimden bir tanesi. Futbolculuğu da kariyeri de üst seviyede. Kendisine Türkiye'de bıraktığı izler için teşekkür ederim. Onu sahada futbol oynarken görmek benim için çok güzel bir duyguydu."
Yorum