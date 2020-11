Rafael'in idolü Fenerbahçe efsanesi

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Rafael, Türkiye'ye geliş hikayesinden Manchester United'da geçirdiği yıllara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız sağ bekin, beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;

Başakşehir'e geliş hikayesi

"Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarıma sordum ve aynı zamanda çok ciddi bir teklif geldi. Bildiğiniz gibi son seneyi şampiyon bitiren ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Başakşehir var."

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız"

"Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Lige iyi başlayamadık ancak sonradan toparladık."

"Okan Buruk'a borcumu ödedim"

"Başakşehir'e gelmeden önce Okan Buruk ile görüştüm. Hocamız takım misyonunu ve vizyonunu çok iyi aktardı. Hocamıza antrenmanda ve sahada gösterdiğim performansla borcumu ödediğimi düşünüyorum."

"Beşiktaş'tan teklif aldım"

"Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım."

"Manchester United yuvam"

"Manchester United ile karşılaştığımızda harika hissettim. Orayı 'yuvam' olarak nitelendiriyorum. Ancak Old Trafford'da Başakşehir'in başarısı ve takım arkadaşlarım için savaşacağım."

Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık Futbol yorumculuğu yapan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.Demba Ba'nın golünde çıldırdıBaşakşehir'in Demba Ba ile bulduğu ilk golde Manchester United savunmasının yaptığı hataya isyan eden Ferdinand, "Bize karşı gelen ilk gol... Lütfen biri bana soyunma odasında buna neden olanlara tepki gösterildiğini ve sorumlu tutulduklarını söylesin. İlk golde takımın topu kaybedişi ve arkadaki boşluğa bir bakın" ifadelerini kullandı."Rafael'i satmamalıydık"Rio Ferdinand ayrıca maçın yıldızlarından olan Başakşehir'in sağ beki Rafael için, "Onu satmamalıydık" dedi.Turuncu-lacivertli temsilcimizin sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Fransız ekibine 3.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu. We never should have sold @orafa2 #facts 😤— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020 Rafael'in Manchester United karşısındaki istatistikleri;10 - Başakşehir - Manchester United maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Rafael'di.Pas %: 78İkili mücadele: 10/13Sahipsiz top kazanma: 6Uzaklaştırma: 4Maruz kaldığı faul: 3Yürek. pic.twitter.com/i4MqRyLtBG— OptaCan (@OptaCan) November 4, 2020 Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

"Alex Ferguson futbolun babası"

"Alex Ferguson futbolun babası. Kendisine gerçekten minnettarım. Kardeşimle yazdığımız kitapta kendisine büyük bir yer ayırdık."

"Alex idolüm"