Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık

Futbol yorumculuğu yapan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Demba Ba'nın golünde çıldırdı

Başakşehir'in Demba Ba ile bulduğu ilk golde Manchester United savunmasının yaptığı hataya isyan eden Ferdinand, "Bize karşı gelen ilk gol... Lütfen biri bana soyunma odasında buna neden olanlara tepki gösterildiğini ve sorumlu tutulduklarını söylesin. İlk golde takımın topu kaybedişi ve arkadaki boşluğa bir bakın" ifadelerini kullandı.

"Rafael'i satmamalıydık"

Rio Ferdinand ayrıca maçın yıldızlarından olan Başakşehir'in sağ beki Rafael için, "Onu satmamalıydık" dedi.





Turuncu-lacivertli temsilcimizin sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Fransız ekibine 3.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

We never should have sold @orafa2 #facts

😤 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020

Rafael'in Manchester United karşısındaki istatistikleri;

10 - Başakşehir - Manchester United maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Rafael'di.



Pas %: 78

İkili mücadele: 10/13

Sahipsiz top kazanma: 6

Uzaklaştırma: 4

Maruz kaldığı faul: 3



Yürek. pic.twitter.com/i4MqRyLtBG — OptaCan (@OptaCan) November 4, 2020