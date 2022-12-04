Pele'den mesaj var: Güçlüyüm ve çok umutluyum Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı açıklandı. Pele hastanenin açıklamasını, "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum" ifadeleriyle duyurdu.

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