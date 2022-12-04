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Pele'den mesaj var: Güçlüyüm ve çok umutluyum

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve son 24 saatte herhangi bir kötüleşme olmadığı açıklandı. Pele hastanenin açıklamasını, "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum" ifadeleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Pelenin sağlık durumu nasıl?
Pele, futbolculuk kariyerinde 3 kez Dünya Kupası kazandı.

Brezilya basınında dün çıkan, efsane futbolcunun kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı yönündeki haberler üzerine, Pele'nin tedavi gördüğü İsrail Albert Einstein Hastanesinden eski futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pele'nin 29 Kasım'da kolon tümörü sebebiyle uygulanacak kemoterapi tedavisinin değerlendirilmesi için hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Efsane futbolcunun sağlık durumunda kötüleşmenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, son 24 saatte durumunda kötüleşme olmaksızın solunum yolu enfeksiyonu tedavisine de iyi yanıt verdi" ifadelerine yer verildi.

"Tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum"


Pele, hastanenin açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

  • "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, çok umutluyum ve tedavimi her zamanki gibi uyguluyorum. Aldığım bakım için tüm doktor ve hemşire ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın dört bir yanından sizden aldığım her sevgi mesajı beni enerji dolu tutuyor."

Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo, dünkü haberinde Pele'nin kemoterapi tedavisine cevap vermediğini ve palyatif bakıma alındığını duyurmuştu.

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ve Pele ismiyle tanınan Edson Arantes do Nascimento, dört kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın üç Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

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