Pes etmek yok

Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica’ya 2-1 kaybedilmesine rağmen umutlar tükenmedi. Maçın ardından kendi aralarında toplantı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, “Bu takım Avrupa’da çok büyük işler yaptı. Yine yapabiliriz. Ruhumuzu sahaya koyup, pes etmediğimizi göstermeliyiz” dediler.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaraylı ftubolcular önceki gün oynanan Benfica maçının ardından kendi aralarında toplantı yaptılar. Rövanş için umutlu olan oyuncular, evlerinde kaybetmelerine rağmen henüz her şeyin bitmediğini dile getirdiler. Takım kaptanlarının, arkadaşlarına özgüven aşıladığı ve “Galatasaray tarihte bunu çok kez yaptı. Avrupa’da her zaman başka bir ruhumz vardır. Bu ruhu rövanşta da sahaya yansıtıp, bize lazım olan skoru Portekiz’de almalıyız” dedikleri öğrenildi. Teknik heyet de kendi arasında yaptığı toplantıda, “İşimiz çok zor. Benfica’nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz” fikrine vardı. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya 2-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü atan Christian Luyindama da, rövanştan umutlu. Luyindama, “İkinci maça çıkacağız ve zaferle ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Benfica burada yendi, biz de orada yenebiliriz. Orada turu geçebileceğimize inanıyorum” dedi. Gördüğü sarı kart sebebiyle rövanşta olmayacak olan Fernando da “Takımın orada iyi bir sonuç almasını ve turu geçmesini umuyorum” şeklinde konuştu.
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