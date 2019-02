Pes etmek yok

Galatasaraylı ftubolcular önceki gün oynanan Benfica maçının ardından kendi aralarında toplantı yaptılar. Rövanş için umutlu olan oyuncular, evlerinde kaybetmelerine rağmen henüz her şeyin bitmediğini dile getirdiler. Takım kaptanlarının, arkadaşlarına özgüven aşıladığı ve “Galatasaray tarihte bunu çok kez yaptı. Avrupa’da her zaman başka bir ruhumz vardır. Bu ruhu rövanşta da sahaya yansıtıp, bize lazım olan skoru Portekiz’de almalıyız” dedikleri öğrenildi. Teknik heyet de kendi arasında yaptığı toplantıda, “İşimiz çok zor. Benfica’nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz” fikrine vardı. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’ya 2-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü atan Christian Luyindama da, rövanştan umutlu. Luyindama, “İkinci maça çıkacağız ve zaferle ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz. Benfica burada yendi, biz de orada yenebiliriz. Orada turu geçebileceğimize inanıyorum” dedi. Gördüğü sarı kart sebebiyle rövanşta olmayacak olan Fernando da “Takımın orada iyi bir sonuç almasını ve turu geçmesini umuyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımın hocası yerli olmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de katıldığı özel yayında futbol gündemiyle ilgili konuştu. Erdoğan, son zamanlarda çokça tartışılan VAR sistemi ve 'Milli Takımın hocası kim olacak?' konusuyla ilgili görüşlerini açıkladı.İşte Erdoğan'ın futbol gündemine dair yaptığı açıklamalar;"VAR sistemini de kontrol eden bir sistem kurulmalı. VAR sisteminin eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. "Check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir.""Milli Takımın hocası yerli olmalı""Yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde yerli hocalarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir daha yıl boyu zaten bütün maçlarda, icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor."Video: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR yorumuVideo: Milli Takım için hoca tercihini yaptı