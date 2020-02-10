Fenerbahçeli futbolcular, Alanyaspor maçının hemen ardından soyunma odasında yardımcı antrenörlerle tartışmalı pozisyonları izlediler. Berabere kaldıkları için maç sonrası büyük üzüntü yaşayan futbolcular kendi aralarında maçı analiz ettiler. Kaptan Ozan Tufan, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, “Sahada yaşananları herkes gördü. Hakkımız gasp edildi. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik. Ama biz pes etmeyeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz. her şeyin üstesinden gelebilmek için terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Halen şampiyonluğun en büyük adayıyız” ifadelerini kullandı. Futbolcular da hakem Ümit Öztürk’ün yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Fenerbahçe’nin sahada döktüğü terin, harcadığı emeğin hakem kararlarıyla heba olduğunu ifade eden futbolcular, “Emeğimize yazık. Emeklerimiz sahadaki alınterimiz hakemin çaldığı düdükler ve verdiği kararlarla gasp edildi” dedi. Maçın son dakikasında Mustafa Pektemek’in eline çarpan topun yüzde yüz penaltı olduğunu belirten sarı-lacivertli futbolcular, “O penaltıyı nasıl vermezsin? Hakem görmesine rağmen vermiyor, VAR’a da gitmiyor. Nasıl maç yönetiyorlar. Böyle hakemlik olmaz, böyle maç yönetilmez. Biz sadece futbolun konuşulmasını istiyoruz, ancak böyle hakemlerle futbol konuşamayız” şeklinde isyan ettiler.